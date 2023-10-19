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Вратарь «Енисея» Ставер дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что вратарь красноярского «Енисея» Евгений Ставер дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя в игре 14-го тура Первой лиги с «Химками».
Вратарь «Енисея» Ставер дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя
  • Gettyimages.ru

«Вратарь ударил в область головы. Мы послушали его, он сказал, что подающий мячи провоцировал его. Это дисциплинарное нарушение. Если бы Ставер совершил это за пределами поля, могло быть и уголовное нарушение», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

14 октября красноярская команда в гостях уступила «Химкам». После финального свистка вратарь «Енисея» погнался за бол-боем, который до этого долго не возвращал мяч в игру. Разнимать потенциальный конфликт бросились стюарды, представители команды и арбитр встречи. В результате бол-бою удалось скрыться в подтрибунном помещении. Главный арбитр Игорь Низовцев показал Ставеру красную карточку за агрессивное поведение.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за инцидент с бол-боем в дерби со столичным ЦСКА.

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