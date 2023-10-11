«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за инцидент с бол-боем в дерби с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за инцидент с бол-боем и защитником столичного ЦСКА Миланом Гайичем в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В заседании по инциденту с лицом, подающим мячи, и Гайичем приняли участие представители красно-белых. В клубе пояснили, что это 14-летний воспитанник академии. Имело место физическое воздействие. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с футболистами. За необеспечение безопасности — штраф 100 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Встреча 8 октября проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2. В прошедшей игре бол-бой хозяев толкнул оформившего дубль Гайича, когда тот вышел за пределы поля, чтобы взять мяч.

После 11 туров РПЛ красно-белые и красно-синие набрали по 17 очков и занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице соответственно.

Ранее сообщалось, что Гайич оформил первый дубль в карьере в дерби со «Спартаком».