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Тренер сборной Кении Фырат обвинил Быстрова в непрофессионализме

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Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фырат отреагировал на слова бывшего игрока национальной команды России Владимира Быстрова, который назвал кенийских футболистов «дровами».
Тренер сборной Кении Фырат обвинил Быстрова в непрофессионализме
  • РИА Новости

«Большинство из бывших футболистов ничего не выиграли, но говорят так, будто они были лучшими в мире и не уважают никого. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних игр кенийской сборной», — приводит слова Фирата «Спорт-Экспресс».

Также тренер прокомментировал критику сборной России после товарищеского матча с командой Кении.

«Быстров мог бы посмотреть на статистику. Пробег и рывки российских футболистов оказались больше, чем в чемпионате. Это касается каждого футболиста. Игроки были мотивированны и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне тренера», — сказал он.

Встреча проходила 16 октября в Анталье и завершилась со счётом 2:2.

Ранее Быстров заявил, что сборная Кении — это «просто дрова». 

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