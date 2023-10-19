Тренер сборной Кении Фырат обвинил Быстрова в непрофессионализме

Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фырат отреагировал на слова бывшего игрока национальной команды России Владимира Быстрова, который назвал кенийских футболистов «дровами».

«Большинство из бывших футболистов ничего не выиграли, но говорят так, будто они были лучшими в мире и не уважают никого. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних игр кенийской сборной», — приводит слова Фирата «Спорт-Экспресс».

Также тренер прокомментировал критику сборной России после товарищеского матча с командой Кении.

«Быстров мог бы посмотреть на статистику. Пробег и рывки российских футболистов оказались больше, чем в чемпионате. Это касается каждого футболиста. Игроки были мотивированны и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне тренера», — сказал он.

Встреча проходила 16 октября в Анталье и завершилась со счётом 2:2.

Ранее Быстров заявил, что сборная Кении — это «просто дрова».