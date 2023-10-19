Тренер сборной Кении Фырат обвинил Быстрова в непрофессионализме
- РИА Новости
«Большинство из бывших футболистов ничего не выиграли, но говорят так, будто они были лучшими в мире и не уважают никого. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних игр кенийской сборной», — приводит слова Фирата «Спорт-Экспресс».
Также тренер прокомментировал критику сборной России после товарищеского матча с командой Кении.
«Быстров мог бы посмотреть на статистику. Пробег и рывки российских футболистов оказались больше, чем в чемпионате. Это касается каждого футболиста. Игроки были мотивированны и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне тренера», — сказал он.
Встреча проходила 16 октября в Анталье и завершилась со счётом 2:2.
Ранее Быстров заявил, что сборная Кении — это «просто дрова».