Быстров: кенийцы только недавно бутсы начали носить и с мячом познакомились

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров оценил игру национальной команды с Кенией в рамках товарищеского матча в Турции.

«Сборная Кении — это просто дрова. Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Он также добавил, что российские игроки просто ходили по полю. По его мнению, футболисты сыграли кошмарно и допустили ошибки.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Ивана Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Валерий Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.