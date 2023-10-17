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Быстров: кенийцы только недавно бутсы начали носить и с мячом познакомились

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Бывший игрок сборной России Владимир Быстров оценил игру национальной команды с Кенией в рамках товарищеского матча в Турции.
Быстров: кенийцы только недавно бутсы начали носить и с мячом познакомились
  • РИА Новости

«Сборная Кении — это просто дрова. Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Он также добавил, что российские игроки просто ходили по полю. По его мнению, футболисты сыграли кошмарно и допустили ошибки.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Ивана Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Валерий Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.

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