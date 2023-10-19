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Экс-ассистент Абаскаля: Гильермо бывает жёстким во время тренировок

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Месут Темель, бывший ассистент главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, дал понять, что испанский специалист бывает иногда очень импульсивным.

«Он отнесётся с пониманием, если игрок подойдёт к нему и скажет: тренер, я был не прав, признаю ошибку и прошу прощения. Иногда Гильермо довольно громок на тренировочном поле, может накричать, употребить весьма жёсткие выражения» — цитирует Темеля «РБ Спорт».

По информации СМИ, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Александр Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он будет допущен после своего возвращения.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева.

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