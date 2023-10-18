В «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева
- РИА Новости
«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было», — заявили RT Зеленов.
По его словам, Соболев 18 октября вернулся из сборной России в расположение красно-белых.
«Соболев находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — сказал он.
В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок из-за пропуска командных завтраков.