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В «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды Гильерме Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с основным составом.
В «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева
  • РИА Новости

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было», — заявили RT Зеленов.

По его словам, Соболев 18 октября вернулся из сборной России в расположение красно-белых.

«Соболев находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — сказал он.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок из-за пропуска командных завтраков.

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