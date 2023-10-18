Агент Сулейманова: Шапи хорошо приняли в греческом «Арисе»

Алан Агузаров, агент российского нападающего «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал, как его подопечного приняли в клубе.

«Пока рано говорить о положении Шапи в Греции, на самом деле. Ему всё там нравится. В целом всё хорошо, в команде его приняли. Но сейчас пока рано судить, насколько всё хорошо получается. Давайте подождём хотя бы пару туров, он только начал играть», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Сулейманов перешёл в «Арис» на правах аренды.

Футболист принадлежит «Краснодару». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за израильский «Маккаби Хайфа». Шапи в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» отказались подписывать Сулейманова.