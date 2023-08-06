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«Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» отказались подписывать Сулейманова

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Полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова предлагали турецким «Антальяспору», «Коньяспору» и «Фатих Карагюмрюк».
«Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» отказались подписывать Сулейманова
  • Gettyimages.ru

Все три турецких клуба отказались подписывать контракт с 23-летним россиянином, сообщает Sport24.

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за израильский «Маккаби Хайфа». Шапи в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее Алан Агузаров, агент Сулейманова, рассказал, что его клиент, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.

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