«Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» отказались подписывать Сулейманова

Полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова предлагали турецким «Антальяспору», «Коньяспору» и «Фатих Карагюмрюк».

Все три турецких клуба отказались подписывать контракт с 23-летним россиянином, сообщает Sport24.

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за израильский «Маккаби Хайфа». Шапи в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее Алан Агузаров, агент Сулейманова, рассказал, что его клиент, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.