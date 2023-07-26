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Агент Сулейманова: у нас с «Краснодаром» взаимная позиция — уход из клуба

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Алан Агузаров, агент полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал, что его клиент скорее всего покинут клуб в летнее трансферное окно.
Агент Сулейманова: у нас с «Краснодаром» взаимная позиция — уход из клуба
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Наверно, это та ситуация, когда точка невозврата пройдена. Оставаться в клубе — значит, обременять и себя, и клуб на не самый благоприятный исход. У нас с «Краснодаром» абсолютно взаимная позиция, которая определённо имеет только один путь развития — это уход из клуба», — цитирует Агузарова Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб не рассчитывает на футболиста. К игроку проявляют интерес клубы из чемпионата Франции и Саудовской Аравии.

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за израильский «Маккаби Хайфа». Шапи в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее Сулейманов допустил уход из «Краснодара» летом.

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