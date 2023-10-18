Узнать больше

Туктамышева — о приостановке карьеры: вспомнила, как это — быть на гребне славы

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своём решении приостановить карьеру.
Туктамышева — о приостановке карьеры: вспомнила, как это — быть на гребне славы
  • РИА Новости

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это — быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся», — написала Туктамышева в социальных сетях.

Как сообщает РИА Новости, фигуристка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева заявила, что пока не знает, чем займётся после завершения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить