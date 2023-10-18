Туктамышева — о приостановке карьеры: вспомнила, как это — быть на гребне славы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своём решении приостановить карьеру.

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это — быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся», — написала Туктамышева в социальных сетях.

Как сообщает РИА Новости, фигуристка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева заявила, что пока не знает, чем займётся после завершения карьеры.