Туктамышева пока не знает, чем займётся после завершения карьеры
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«Знаю ли, чем займусь после ухода из спорта? Пока нет. После завершения подумаю», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также у неё в активе серебро мирового первенства и бронзовая медаль чемпионата Европы.
В сезоне-2022/23 она завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.
Ранее Туктамышева рассказала, что её заинтересовала тренерская карьера.