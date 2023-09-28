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Туктамышева пока не знает, чем займётся после завершения карьеры

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пока не знает, чем займётся после завершения карьеры.
Туктамышева пока не знает, чем займётся после завершения карьеры
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Знаю ли, чем займусь после ухода из спорта? Пока нет. После завершения подумаю», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также у неё в активе серебро мирового первенства и бронзовая медаль чемпионата Европы.

В сезоне-2022/23 она завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее Туктамышева рассказала, что её заинтересовала тренерская карьера.

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