Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пока не знает, чем займётся после завершения карьеры.

«Знаю ли, чем займусь после ухода из спорта? Пока нет. После завершения подумаю», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также у неё в активе серебро мирового первенства и бронзовая медаль чемпионата Европы.

В сезоне-2022/23 она завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее Туктамышева рассказала, что её заинтересовала тренерская карьера.