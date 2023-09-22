Туктамышева: не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что её заинтересовала тренерская карьера.

«Было интересно побывать на льду в другой роли. Мне понравилось, но это отнимает много сил, иногда больше, чем когда ты в качестве спортсмена. Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало», — цитирует Туктамышеву «Газета.ru».

17 сентября фигуристка сообщила, что примет участие в двух этапах Гран-при России — в Красноярске и Москве.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя спортсменка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева ответила на вопрос о выступлении в новом сезоне.