Деменко: Джикия сейчас находится не в лучшем состоянии

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказал мнение касательно состояния защитника Георгия Джикии.

«Даже Карпин в первом матче не дал ему сыграть с Камеруном. Во второй встрече с Кенией мы его увидели. У него действительно такой период, когда он выбит из колеи. Понятно, что Карпин оказал ему доверие, дав капитанскую повязку в сборной. Георгий сейчас находится не в лучшем состоянии», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

29-летний защитник в девяти матчах за красно-белых в сезоне-2023/24 получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Вячеслав Колосков назвал Джикию «золотым фондом» российского футбола.