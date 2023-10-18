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Деменко: Джикия сейчас находится не в лучшем состоянии

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказал мнение касательно состояния защитника Георгия Джикии.
Деменко: Джикия сейчас находится не в лучшем состоянии
  • РИА Новости

«Даже Карпин в первом матче не дал ему сыграть с Камеруном. Во второй встрече с Кенией мы его увидели. У него действительно такой период, когда он выбит из колеи. Понятно, что Карпин оказал ему доверие, дав капитанскую повязку в сборной. Георгий сейчас находится не в лучшем состоянии», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

29-летний защитник в девяти матчах за красно-белых в сезоне-2023/24 получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Вячеслав Колосков назвал Джикию «золотым фондом» российского футбола.

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