Гербольдт: надеюсь, пропуск сезона не ставит точку в карьере Туктамышевой

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт прокомментировала решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой не принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/24.

«Елизавета была примером для многих девочек в связи с последней тенденцией женского одиночного катания — рано заканчивать карьеру. Я думаю, многие девушки потеряют своего кумира, того, на кого можно равняться. Я надеюсь, что пропуск этого сезона не ставит точку в её карьере», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Как сообщает РИА Новости, фигуристка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева заявила, что пока не знает, чем займётся после завершения карьеры.