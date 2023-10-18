Гербольдт: надеюсь, пропуск сезона не ставит точку в карьере Туктамышевой
- РИА Новости
«Елизавета была примером для многих девочек в связи с последней тенденцией женского одиночного катания — рано заканчивать карьеру. Я думаю, многие девушки потеряют своего кумира, того, на кого можно равняться. Я надеюсь, что пропуск этого сезона не ставит точку в её карьере», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».
Как сообщает РИА Новости, фигуристка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.
26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
Ранее Туктамышева заявила, что пока не знает, чем займётся после завершения карьеры.