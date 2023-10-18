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Заварзин: Соболев ищет повод, чтобы расторгнуть контракт со «Спартаком»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказал мнение касательно ситуации между нападающим Александром Соболевым и главным тренером Гильермо Абаскалем.
Заварзин: Соболев ищет повод, чтобы расторгнуть контракт со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Есть условия контракта, порядок в команде, который должен выполняться футболистами. Если Абаскаль отпустит ситуацию с Соболевым, то можно потерять всю команду. Думаю, там более глубокий конфликт и сторона Соболева уже ищет повод, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы зимой сменить клуб», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он будет допущен после своего возвращения.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева.

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