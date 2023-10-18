Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России по футболу

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчева прокомментировал реакцию главного тренера сборной России Валерия Карпина на критику его отношения к национальной команде.

«И вы, и я играли в национальной команде. Это всегда особенное событие, мурашки от гимна и флага, от предвкушения матча и самой игры. То, что я читаю в интервью Карпина, означает для меня только одно — по сути, вы задаётесь вопросом: а зачем сейчас нужна сборная России по футболу? Ведь она не проводит официальных игр, нет отбора, а футболисты могут получить повреждения, поэтому наставники клубов могут предъявить претензии», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По его мнению, национальная команда должна прославлять страну.

«А то, что сборная России такими матчами, как в Азии с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, как сейчас с африканской Кенией, позорит страну — это, получается, не важно?» — заявил он.

После товарищеских матчей сборной России с Камеруном и Кенией Ловчев призвал Карпина «перестать дурить». В ответ тренер национальной команды задал вопрос, в чём заключается «дурилово».

Ранее Карпин назвал игру с Камеруном лучшим матчем сборной России после отстранения.