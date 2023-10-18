Карпин назвал игру с Камеруном самым лучшим матчем России после отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучший матч национальной команды после отстранения от международных выступлений.

«Камерун? Да, разделяю это мнение. Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. Порадовало, что с Камеруном команда на протяжении 90 минут выдержала интенсивность, ритм и темп», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Во время октябрьского сбора команда России в Москве провела матч со сборной Камеруна. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Затем подопечные Карпина сыграли с Кенией в Турции — 2:2.

Ранее Владимир Пономарёв назвал безобразием игру сборной России в матче с Кенией.