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Карпин назвал игру с Камеруном самым лучшим матчем России после отстранения

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучший матч национальной команды после отстранения от международных выступлений.
Карпин назвал игру с Камеруном самым лучшим матчем России после отстранения
  • РИА Новости

«Камерун? Да, разделяю это мнение. Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. Порадовало, что с Камеруном команда на протяжении 90 минут выдержала интенсивность, ритм и темп», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Во время октябрьского сбора команда России в Москве провела матч со сборной Камеруна. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Затем подопечные Карпина сыграли с Кенией в Турции — 2:2.

Ранее Владимир Пономарёв назвал безобразием игру сборной России в матче с Кенией.

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