Пономарёв назвал безобразием игру сборной России в матче с Кенией
- РИА Новости
«Безобразие — получать столько денег и так играть! Им ничего не поможет, потому что мозгов у футболистов нет. Они выходят на поле с новыми причёсками, беспокоятся о рекламе, но о футболе не думают», — цитирует Пономарёва Euro-Football.
Игра между Россией и Кенией завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Ивана Облякова.
Ранее сообщалось, что главный тренер Кении назвал Алексея Миранчука лучшим игроком сборной России.