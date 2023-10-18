Узнать больше

Пономарёв назвал безобразием игру сборной России в матче с Кенией

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России и команды Кении в Турции.
Пономарёв назвал безобразием игру сборной России в матче с Кенией
  • РИА Новости

«Безобразие — получать столько денег и так играть! Им ничего не поможет, потому что мозгов у футболистов нет. Они выходят на поле с новыми причёсками, беспокоятся о рекламе, но о футболе не думают», — цитирует Пономарёва Euro-Football.

Игра между Россией и Кенией завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Ивана Облякова.

Ранее сообщалось, что главный тренер Кении назвал Алексея Миранчука лучшим игроком сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить