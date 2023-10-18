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Мостовой: сборная России превращается в эксперимент, хотя должна являться лицом страны

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конфликт экс-игрока красно-белых Евгения Ловчева с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Мостовой: сборная России превращается в эксперимент, хотя должна являться лицом страны
  • РИА Новости

«Странно, почему люди обращают внимание на подобное только сейчас и не помнят, что было сказано ещё год назад. Я не занимаю тут ничью сторону. Каждый имеет право на свою точку зрения.

Признаться, я и сам не смотрел половины матчей сборной с теми соперниками, которые у неё были. Национальная команда превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны. Футболку национальной команды надевает кто угодно. Вот что, мне кажется, и не нравится сейчас болельщикам», — заявил Мостовой RT.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил непонимание, почему матчи сборной России делятся на важные и неважные.

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