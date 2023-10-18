Шавло: не понимаю, почему начинается деление матчей сборной России на важные и неважные

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на конфликт экс-игрока красно-белых Евгения Ловчева с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Позволю себе ответить, опираясь, в частности, на то, что происходило непосредственно в моё время. Даже перед чемпионатом мира по футболу в 1982 году собиралось два состава национальной команды. Тогда мы готовились к соперничеству с Испанией, и в преддверии этого была игра друг против друга между нашими игроками на полном стадионе «Лужники», чтобы тренерский состав смог ознакомиться с физической формой каждого и сделать соответствующие выводы. Все тогда выкладывались на полную, а Вагиз Хидиятуллин получил травму, которая стоила ему поездки на чемпионат мира.

Сейчас я просто не представляю, почему начинается деление на важные и неважные матчи. Каждый футболист по своей натуре хочет побеждать в любой игре, это закладывается ещё с детских лет, начиная с игры с мячом во дворе. Игроки, выходя на поле, должны понимать, им необходимо доказывать, что они достойны вызова в сборную и своего клуба — это их имя. Возможно, Карпин в какой-то степени и прав, но футболисты не должны ориентироваться на то, что кого-то не допустили, и говорить, ничего же сейчас нет. Необходимо выходить и играть», — заявил Шавло RT.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что у Карпина и Ловчева разные взгляды на футбол.