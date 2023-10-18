В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена

В Екатеринбурге вновь загорелась строящаяся ледовая «УГМК-Арена».

«Сегодня поступило сообщение о пожаре строящегося спортивного объекта. По прибытии огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал», — сообщил региональный главк МЧС РИА Новости.

Напомним, что на объекте уже был пожар в августе. Ледовая арена будет достроена в декабре 2024-го. Изначально её должны были сдать в эксплуатацию в 2023-м, к 300-летию города Екатеринбурга.

Ранее Сергей Собянин сообщил о досрочном окончании работ по возведению Ледового дворца в ЮЗАО.