Собянин сообщил о досрочном окончании работ по возведению Ледового дворца в ЮЗАО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево (ЮЗАО) будет введён в эксплуатацию раньше срока.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, во Дворце спорта есть две ледовые арены, которые можно трансформировать под хоккейные поля. Это позволит проводить и ледовые шоу, и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи.

Для тренировок фигуристов имеется десять хореографических залов, два тренажёрных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске в рамках создания особой экономической зоны «Солнечная долина» планируют построить четыре гостиничных комплекса.