Собянин сообщил о досрочном окончании работ по возведению Ледового дворца в ЮЗАО
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По словам Собянина, во Дворце спорта есть две ледовые арены, которые можно трансформировать под хоккейные поля. Это позволит проводить и ледовые шоу, и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи.
Для тренировок фигуристов имеется десять хореографических залов, два тренажёрных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.
Ранее сообщалось, что в Кисловодске в рамках создания особой экономической зоны «Солнечная долина» планируют построить четыре гостиничных комплекса.