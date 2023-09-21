Узнать больше

В Кисловодске в рамках создания новой ОЭЗ построят четыре гостиничных комплекса

Короткая ссылка
В Кисловодске в рамках создания особой экономической зоны «Солнечная долина» планируют построить четыре гостиничных комплекса. Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, создание ОЭЗ даст новые инвестиции и рабочие места.
В Кисловодске в рамках создания новой ОЭЗ построят четыре гостиничных комплекса
  • Gettyimages.ru
  • © macniak

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.

«Создание ОЭЗ значительно расширит ёмкость номерного фонда, позволит создать современные, комфортные места для размещения отдыхающих со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, для Ставрополья — это новые инвестиции, новые рабочие места, фактор экономической устойчивости города-курорта Кисловодска», — сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на строительство ОЭЗ «Алабуга» выделили дополнительные средства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить