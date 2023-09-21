В Кисловодске в рамках создания новой ОЭЗ построят четыре гостиничных комплекса
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.
«Создание ОЭЗ значительно расширит ёмкость номерного фонда, позволит создать современные, комфортные места для размещения отдыхающих со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, для Ставрополья — это новые инвестиции, новые рабочие места, фактор экономической устойчивости города-курорта Кисловодска», — сказал Владимиров.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на строительство ОЭЗ «Алабуга» выделили дополнительные средства.