В Кисловодске в рамках создания новой ОЭЗ построят четыре гостиничных комплекса

В Кисловодске в рамках создания особой экономической зоны «Солнечная долина» планируют построить четыре гостиничных комплекса. Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, создание ОЭЗ даст новые инвестиции и рабочие места.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.

«Создание ОЭЗ значительно расширит ёмкость номерного фонда, позволит создать современные, комфортные места для размещения отдыхающих со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, для Ставрополья — это новые инвестиции, новые рабочие места, фактор экономической устойчивости города-курорта Кисловодска», — сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на строительство ОЭЗ «Алабуга» выделили дополнительные средства.