В Татарстане на строительство ОЭЗ «Алабуга» выделили дополнительные средства

Правительство Татарстана приняло решение о повышении субсидии для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в 2024 году на 585 млн рублей. Таким образом, общий размер субсидии составит около 2,5 млрд рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, передаёт ГТРК «Татарстан».

Часть субсидии в размере 1,152 млрд рублей будет направлена на строительство 5-го, 6-го и 7-го корпусов индустриального технологического парка «Синергия».

Ещё 1,336 млрд рублей выделят на возведение корпуса 13, который будет использован для производства композитных материалов.

Ранее НСН со ссылкой на словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.