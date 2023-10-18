Нурмагомедов заявил, что при смене соперника у Махачева появилось больше мотивации
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«Волкановски отличается от Оливейры. Мы собираемся кое-что изменить, но наша цель остаётся прежней. Теперь Ислам более мотивирован. У него гораздо больше мотивации», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC Embedded.
Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.
Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева.