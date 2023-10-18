Нурмагомедов заявил, что при смене соперника у Махачева появилось больше мотивации

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на предстоящий поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски.

«Волкановски отличается от Оливейры. Мы собираемся кое-что изменить, но наша цель остаётся прежней. Теперь Ислам более мотивирован. У него гораздо больше мотивации», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC Embedded.

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева.