Махачев: Хабиб может со мной жёстко поговорить, и я это позволю — он старше

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о бывшем чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове.

«Может ли он со мной жёстко поговорить? Может. Он старше меня. Я это позволю.

Советуюсь ли с ним? Да. Главный план на бой, мы обязательно советуемся», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

21 октября Махачев проведёт бой с Александером Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Ранее Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева.