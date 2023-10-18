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Махачев: Хабиб может со мной жёстко поговорить, и я это позволю — он старше

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о бывшем чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове.

«Может ли он со мной жёстко поговорить? Может. Он старше меня. Я это позволю.

Советуюсь ли с ним? Да. Главный план на бой, мы обязательно советуемся», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

21 октября Махачев проведёт бой с Александером Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Ранее Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева.

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