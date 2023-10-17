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Махачев допустил, что выйдет с флагом на бой с Волкановски

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев допустил, что может выйти с флагом на бой с австралийцем Александером Волкановски.
Махачев допустил, что выйдет с флагом на бой с Волкановски
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Да, почему нет. Обычно когда есть комиссия по допуску, она говорит, можно ли выходить с флагом. Я, правда, с собой сюда не взял», — цитирует Махачева ТАСС.

Поединок Махачев — Александер Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над Волкановски.

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