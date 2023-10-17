Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев сказал, что планирует провести поединок в полусреднем весе.

«Чтобы войти в историю, мне нужен второй титул. Думаю, что я даже поеду на бой Эдвардс — Ковингтон. Эдвардс для меня — фаворит, но с Ковингтоном было бы интереснее провести бой, он смог бы его раскачать», — цитирует Махачева ТАСС.

Поединок Махачев — Александер Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Эдвардс проведёт бой против Ковингтона на UFC 296.

Ранее Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева.