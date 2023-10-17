Ставиский: если кто-то захочет тренировать Ангелопола, проблем с ФФККР не будет

Двукратный чемпион мира в танцах на льду хореограф Максим Ставиский прокомментировал информацию, что Валерия Ангелопола не будут тренировать.

«Если кто-то из тренеров захочет взять Валерия Ангелопола, то проблем с федерацией не будет. Конечно, громкое расставание не пошло ему на пользу. Будучи никем, глупо ставить условия по контракту, хотя мне кажется, что эта идея исходила не от Валеры, а от кого-то ещё», — цитирует Ставиского РИА Новости.

Как сообщает источник РИА Новости, Ангелопол хотел бы найти себе партнёршу, но руководители ФФККР не поддерживают его в этом начинании, фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы.

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. 31 августа стало известно о распаде пары.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Коган заявил, что тренерам не запрещали работать с фигуристом Ангелополом.