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Фомин заявил о готовности выступать за «Динамо» до конца карьеры

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказал мнение касательно своего будущего.
Фомин заявил о готовности выступать за «Динамо» до конца карьеры
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Готов ли остаться в «Динамо» до конца карьеры? На данный момент да, готов. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места», — приводит слова Фомина ТАСС.

Фомин в текущем сезоне провёл 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

30 августа руководство «Динамо» ответило отказом на предложение «Лиона» по Фомину. По информации СМИ, французский клуб предлагал €8 млн за российского хавбека.

Ранее сообщалось, что Фомин избежал серьёзного повреждения в матче с Кенией.

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