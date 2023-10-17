Фомин заявил о готовности выступать за «Динамо» до конца карьеры
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Готов ли остаться в «Динамо» до конца карьеры? На данный момент да, готов. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места», — приводит слова Фомина ТАСС.
Фомин в текущем сезоне провёл 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.
30 августа руководство «Динамо» ответило отказом на предложение «Лиона» по Фомину. По информации СМИ, французский клуб предлагал €8 млн за российского хавбека.
Ранее сообщалось, что Фомин избежал серьёзного повреждения в матче с Кенией.