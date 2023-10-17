Иванов — о дебюте Помазуна за сборную России: рад за него, но не успел поздравить

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о дебюте голкипера Ильи Помазуна за сборную России по футболу.

«Рад, что Илья дебютировал за сборную, но пока не успел поздравить его. Он сегодня прилетит в Екатеринбург, и мы поговорим», — цитирует Иванова РИА Новости.

Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2.

Помимо Помазуна, за сборную дебютировали нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев, защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Оренбурга» Арсен Адамов.

Ранее Помазун назвал голы сборной Кении по футболу обидными.