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Иванов — о дебюте Помазуна за сборную России: рад за него, но не успел поздравить

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о дебюте голкипера Ильи Помазуна за сборную России по футболу.
Иванов — о дебюте Помазуна за сборную России: рад за него, но не успел поздравить
  • РИА Новости

«Рад, что Илья дебютировал за сборную, но пока не успел поздравить его. Он сегодня прилетит в Екатеринбург, и мы поговорим», — цитирует Иванова РИА Новости.

Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2. 

Помимо Помазуна, за сборную дебютировали нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев, защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Оренбурга» Арсен Адамов.

Ранее Помазун назвал голы сборной Кении по футболу обидными.

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