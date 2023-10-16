Узнать больше

Помазун назвал голы сборной Кении по футболу обидными

Короткая ссылка
Голкипер сборной России по футболу Илья Помазун признался, что был расстроен двумя пропущенными мячами в товарищеском матче с командой Кении.

«На самом деле моментов у наших ворот особо не было, два удара — два гола, обидно, конечно. Первый гол случился из-за плохого поля, мяч подскочил. Второй гол — так бывает, это футбол, хорошо, что сравняли», — цитирует Помазуна РИА Новости.

При этом голкипер «Урала» дал понять, что «дебюты разные бывают».

«У меня бывали и похуже. Недооценки соперника не было, Валерий Георгиевич рассказал, что соперник скоростной, мы были готовы к хорошему сопротивлению», — добавил Помазун.

Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2. 

Помимо Помазуна, за сборную дебютировали нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев, защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Оренбурга» Арсен Адамов.

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить