Помазун назвал голы сборной Кении по футболу обидными

Голкипер сборной России по футболу Илья Помазун признался, что был расстроен двумя пропущенными мячами в товарищеском матче с командой Кении.

«На самом деле моментов у наших ворот особо не было, два удара — два гола, обидно, конечно. Первый гол случился из-за плохого поля, мяч подскочил. Второй гол — так бывает, это футбол, хорошо, что сравняли», — цитирует Помазуна РИА Новости.

При этом голкипер «Урала» дал понять, что «дебюты разные бывают».

«У меня бывали и похуже. Недооценки соперника не было, Валерий Георгиевич рассказал, что соперник скоростной, мы были готовы к хорошему сопротивлению», — добавил Помазун.

Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2.

Помимо Помазуна, за сборную дебютировали нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев, защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Оренбурга» Арсен Адамов.

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.