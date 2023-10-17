Мозалёв заявил, что волновался перед выступлением на первом этапе Гран-при России

Российский фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление на первом этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Уфе.

«Было небольшое волнение всё-таки. Из-за него зажался, и некоторые элементы не получились. Местом не доволен. Прокат от попадания в тройку лучше не стал», — цитирует Мозалёва СЭ.

Победителем турнира стал Евгений Семененко, получивший от судей в сумме 289,37 балла. Мозалёв стал третьим с результатом 259,47. Второй — Роман Савосин (277,66).

Ранее Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.