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Араужо: Неймар оскорбил главу Федерации футбола Бразилии

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Между нападающим Неймаром и президентом Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригесом произошёл конфликт.

По информации журналиста Жозе Карлуша Араужо в соцсетях, игрок поссорился с главой федерации и оскорбил его. Футболист также пригрозил бойкотом матчей сборной Бразилии.

13 октября Неймар, Винисиус и Ришарлисон провели вечер с женщинами в отеле, где расположилась национальная команда.

На следующий день после вечеринки Бразилия упустила победу над Венесуэлой в отборе чемпионата мира — 2026. Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, как Неймар отреагировал на ситуацию с фанатом, который бросил в него попкорн.

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