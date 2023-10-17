Араужо: Неймар оскорбил главу Федерации футбола Бразилии

Между нападающим Неймаром и президентом Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригесом произошёл конфликт.

По информации журналиста Жозе Карлуша Араужо в соцсетях, игрок поссорился с главой федерации и оскорбил его. Футболист также пригрозил бойкотом матчей сборной Бразилии.

13 октября Неймар, Винисиус и Ришарлисон провели вечер с женщинами в отеле, где расположилась национальная команда.

На следующий день после вечеринки Бразилия упустила победу над Венесуэлой в отборе чемпионата мира — 2026. Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, как Неймар отреагировал на ситуацию с фанатом, который бросил в него попкорн.