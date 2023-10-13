Неймар о фанате, бросившем в него попкорн: пусть выйдет вместо меня

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на ситуацию с фанатом, который бросил в него попкорн.

«Грустно, очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю, я приехал заниматься тем, что люблю больше всего — играть в футбол и защищать страну. Я очень разнервничался, я осуждаю такое отношение. Если он так недоволен, пусть получше потренируется и выйдет на поле вместо меня», — цитирует Неймара Globo Esporte.

Инцидент с попкорном произошёл после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Бразильский футболист направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном, после чего Неймар нагрубил фанату в ответ, выругавшись на него.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее Неймар опубликовал фото с новорождённой дочерью.