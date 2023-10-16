Фомин получил повреждение голеностопа в матче с Кенией
«Фомин подвернул голеностоп», — цитирует Карпина ТАСС.
Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2. Фомин из-за травмы был заменён на 29-й минуте матча. 26-летний хавбек провёл 17 матчей за сборную России.
Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).
Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.