Фомин получил повреждение голеностопа в матче с Кенией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему принял решение заменить в первом тайме полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина в товарищеском матче с командой Кении.

«Фомин подвернул голеностоп», — цитирует Карпина ТАСС.

Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2. Фомин из-за травмы был заменён на 29-й минуте матча. 26-летний хавбек провёл 17 матчей за сборную России.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.