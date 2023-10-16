Обляков — о матче с Кенией: все бились, все старались

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков считает, что футболисты сборной России проявили характер в товарищеском матче с командой Кении в турецкой Анталье.

«К сожалению, не удалось победить. Все бились, все старались. Вопросов, думаю, ни к кому нет», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

25-летний хавбек признался, что ему не очень понравилось поле стадиона.

«Непривычный газон, мяч скачет. Немного поле не позволяло в наш футбол играть. Поэтому получали опасные атаки. Но старались действовать в том стиле, который просит наш тренерский штаб», — добавил футболист.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.