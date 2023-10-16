Football Italia: Моуринью покинет «Рому» по истечении срока контракта

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть клуб летом.

Как сообщает Football Italia, соглашение с португальским тренером не будет перезаключено. Переговоры между сторонами до конца сезона не планируются.

6 октября стало известно, что португалец не планирует продлевать контракт с римским клубом и хочет возглавить национальную сборную Англии, Италии или Мексики. К услугам специалиста может обратиться команда Бразилии в случае отказа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В сезоне-2021/22 команда римлян под его руководством выиграла Лигу конференций.

Ранее Моуринью заявил, что в будущем возглавит один из клубов в Саудовской Аравии.