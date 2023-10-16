Узнать больше

Магомедов — о дебюте в UFC: хочу показать, что уровень российских MMA не слаб

Короткая ссылка
Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов высказался о своём дебюте в UFC.
Магомедов — о дебюте в UFC: хочу показать, что уровень российских MMA не слаб
  • Gettyimages.ru
  • © maria zheleznova

«Теперь моя сфера влияния вошла в UFC, и я готов бомбить и показать, что уровень российских MMA не так уж слаб и может конкурировать с топами. Чем сильнее соперники напротив меня, тем больше меня это мотивирует», — цитирует Магомедова UFC Eurasia.

15 августа стало известно, что Магомедов дебютирует в UFC в октябре. Поединок с Силвой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). 

Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA.

Ранее Магомедов заявил, что хочет побить Бруно Силву ради русских фанатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить