Магомедов — о дебюте в UFC: хочу показать, что уровень российских MMA не слаб

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов высказался о своём дебюте в UFC.

«Теперь моя сфера влияния вошла в UFC, и я готов бомбить и показать, что уровень российских MMA не так уж слаб и может конкурировать с топами. Чем сильнее соперники напротив меня, тем больше меня это мотивирует», — цитирует Магомедова UFC Eurasia.

15 августа стало известно, что Магомедов дебютирует в UFC в октябре. Поединок с Силвой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA.

Ранее Магомедов заявил, что хочет побить Бруно Силву ради русских фанатов.