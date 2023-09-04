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Шарабутдин Магомедов: я хочу побить Силву ради простых добрых русских мужиков

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Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов заявил, что хочет побить Бруно Силву ради русских фанатов.
Шарабутдин Магомедов: я хочу побить Силву ради простых добрых русских мужиков
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я собираюсь побить Силву, но не ради того, чтобы отомстить за них, а для простых добрых русских мужиков, которые приходили на арену, чтобы поддержать своих парней. Теперь я в UFC. Дерусь с тем, кто их разочаровал», — цитирует Магомедова ютуб-канал Вестник ММА.

15 августа стало известно, что Магомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в октябре. Поединок с Силвой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). 

Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA.

Ранее спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян, высказался о дебютном поединке Магомедова с бразильцем Силвой на UFC 294.

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