Шарабутдин Магомедов: я хочу побить Силву ради простых добрых русских мужиков

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов заявил, что хочет побить Бруно Силву ради русских фанатов.

«Я собираюсь побить Силву, но не ради того, чтобы отомстить за них, а для простых добрых русских мужиков, которые приходили на арену, чтобы поддержать своих парней. Теперь я в UFC. Дерусь с тем, кто их разочаровал», — цитирует Магомедова ютуб-канал Вестник ММА.

15 августа стало известно, что Магомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в октябре. Поединок с Силвой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA.

Ранее спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян, высказался о дебютном поединке Магомедова с бразильцем Силвой на UFC 294.