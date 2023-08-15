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Гулян: Буллет — будущая суперзвезда UFC

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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян, высказался о дебютном поединке Шарабутдина Магомедова, известного под псевдонимом Шара Буллет, с бразильцем Бруно Силвой на UFC 294.
Гулян: Буллет — будущая суперзвезда UFC
  • Gettyimages.ru
  • © maria zheleznova

«Все понимают, Шара Буллет — будущая суперзвезда. Бруно Силва далеко не проходной соперник, но с яркой ударной техникой Шары он не сравнится», — приводит слова Гуляна пресс-служба лиги.

Он также подчеркнул, что на Шарабутдина Магомедова возлагают большие надежды в UFC. По его словам, в будущем для российского спортсмена откроются чемпионские перспективы в организации.

«Абдель-Азиз позаботится о том, чтобы после того, как Буллет съест бразильца, он встретился с кем-то из топов,  и, предполагаю, он быстрыми темпами дойдёт к поединку за титул», — добавил Гулян.

Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA. Изначально ожидалось, что спортсмен проведёт первый бой в организации в августе.

Ранее российский боец ММА Иван Штырков рассказал о желании подписать контракт с американским промоушеном UFC.

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