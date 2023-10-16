Бах: некоторые страны нарушают рекомендации по допуску российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян на турниры.

«Мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах. К сожалению, увидели, что некоторые страны нарушают рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», — приводит слова Баха РИА Новости.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее в МОК сообщили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады.