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В МОК сообщили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады

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Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович высказалась касательно стран, которые нарушают Олимпийскую хартию.
В МОК сообщили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады
  • AFP
  • © INDRANIL MUKHERJEE

Как сообщает портал Inside The Games, бывший президент Хорватии заявила, что страны, которые нарушают Олимпийскую хартию, блокируя участие спортсменов из других стран, могут быть лишены права проведения Игр.

Колинда Грабар-Китарович выступила на 141-й сессии МОК в Мумбаи в Индии.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее в МОК призвали изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок.

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