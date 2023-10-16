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Лебедев — о манере боя Тима Цзю: впечатление, что на ринг вышел Костя в молодые годы

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Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев высказался о манере боя боксёра Тима Цзю.
Лебедев — о манере боя Тима Цзю: впечатление, что на ринг вышел Костя в молодые годы
  • Gettyimages.ru
  • © Bradley Kanaris

«По уровню величия сравнивать сына с Цзю-старшим рановато, поскольку он только в начале пути. Но мне нравится, насколько сильно у них похожа манера ведения боя. Порой возникает ощущение, что на ринг вышел не Тим, а сам Костя в свои молодые годы. И хочется верить, что у него всё получится. Уверен, Тимофей сделает всё, чтобы сравниться с отцом как минимум по количеству завоёванных поясов. Да и сам Костя, думаю, этого хочет. Ведь любой мужчина воспитывает своих детей так, чтобы они стали лучше, чем он сам», — заявил Лебедев RT.

Ранее Лебедев высказал своё мнение о будущих соперниках австралийского боксёра Тима Цзю.

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