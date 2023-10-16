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Лебедев — о Тиме Цзю: самые сильные соперники ждут его впереди

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Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев высказал своё мнение о будущих соперниках австралийского боксёра Тима Цзю.
Лебедев — о Тиме Цзю: самые сильные соперники ждут его впереди
  • Gettyimages.ru
  • © Bradley Kanaris

«Поверьте, самые яркие соперники Цзю ждут впереди. Да я бы и не сказал, что прежде ему подсовывали «мешков». Всему своё время. Он только выходит на проектную мощность. Я бы даже сказал, что Цзю-младший чуть-чуть торопится. Но появилась возможность завоевать второй пояс. Почему бы ею не воспользоваться? Это мечта любого боксёра. Конечно, все ждут схватки с Джермеллом Чарло. Уверен, Тимофей сделает всё, чтобы объединить титулы», — заявил он в интервью RT.

Ранее Лебедев назвал Мендосу первым серьёзным соперником для Тима Цзю.

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