Камоцци: «Спартак» ещё может претендовать на чемпионство, если уволит Абаскаля
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартак» ещё может претендовать на чемпионство. Нужно ли для этого уволить Абаскаля? Так можно решить проблему. Или дождаться окончательной катастрофы», — цитирует Камоцци Sport24.
«Спартак» по итогам 11 туров с 17 очками чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар» (27).
Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.
Ранее Дмитрий Губерниев сравнил «Спартак» Абаскаля с вылетевшим в Первую лигу «Рубином».