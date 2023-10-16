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Камоцци: «Спартак» ещё может претендовать на чемпионство, если уволит Абаскаля

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Франко Камоцци, бывший советник экс‑владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что клуб должен отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.
Камоцци: «Спартак» ещё может претендовать на чемпионство, если уволит Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» ещё может претендовать на чемпионство. Нужно ли для этого уволить Абаскаля? Так можно решить проблему. Или дождаться окончательной катастрофы», — цитирует Камоцци Sport24.

«Спартак» по итогам 11 туров с 17 очками чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар» (27).

Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев сравнил «Спартак» Абаскаля с вылетевшим в Первую лигу «Рубином».

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