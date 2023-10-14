Губерниев сравнил «Спартак» Абаскаля с вылетевшим в Первую лигу «Рубином»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что руководство московского «Спартака» слишком сильно доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.

«Руководство «Спартака» берёт на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли-доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука — владыка», — цитирует Губерниева Metaratings.

Он считал 34-летнего испанского специалиста «гораздо более думающим человеком».

«А он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «тёплым», он и продолжает быть «тёплым», — добавил Губерниев.

«Спартак» по итогам 11 туров с 17 очками чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар» (27).

Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.