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Губерниев сравнил «Спартак» Абаскаля с вылетевшим в Первую лигу «Рубином»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что руководство московского «Спартака» слишком сильно доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.
Губерниев сравнил «Спартак» Абаскаля с вылетевшим в Первую лигу «Рубином»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Руководство «Спартака» берёт на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли-доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука — владыка», — цитирует Губерниева Metaratings.

Он считал 34-летнего испанского специалиста «гораздо более думающим человеком».

«А он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «тёплым», он и продолжает быть «тёплым», — добавил Губерниев.

«Спартак» по итогам 11 туров с 17 очками чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар» (27).

Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.

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