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MD: Неймар и Винисиус устроили вечеринку с женщинами перед матчем с Венесуэлой

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Футболисты сборной Бразилии перед матчем квалификации чемпионата мира — 2026 с командой Венесуэлы устроили вечеринку в отеле.
MD: Неймар и Винисиус устроили вечеринку с женщинами перед матчем с Венесуэлой
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro Vilela

Неймар, Винисиус и Ришарлисон пригласили девушек в отель, где расположилась национальная команда, сообщает Mundo Deportivo. Каждый из игроков провёл ночь с женщиной.

Девушек заметили утром, когда они покидали отель. Одна из посетительниц подала в суд на СМИ за клевету.

На следующий день после вечеринки Бразилия упустила победу над Венесуэлой, сыграв вничью. Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, как Неймар отреагировал на ситуацию с фанатом, который бросил в него попкорн.

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