MD: Неймар и Винисиус устроили вечеринку с женщинами перед матчем с Венесуэлой

Футболисты сборной Бразилии перед матчем квалификации чемпионата мира — 2026 с командой Венесуэлы устроили вечеринку в отеле.

Неймар, Винисиус и Ришарлисон пригласили девушек в отель, где расположилась национальная команда, сообщает Mundo Deportivo. Каждый из игроков провёл ночь с женщиной.

Девушек заметили утром, когда они покидали отель. Одна из посетительниц подала в суд на СМИ за клевету.

На следующий день после вечеринки Бразилия упустила победу над Венесуэлой, сыграв вничью. Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, как Неймар отреагировал на ситуацию с фанатом, который бросил в него попкорн.