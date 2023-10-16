MD: Неймар и Винисиус устроили вечеринку с женщинами перед матчем с Венесуэлой
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Неймар, Винисиус и Ришарлисон пригласили девушек в отель, где расположилась национальная команда, сообщает Mundo Deportivo. Каждый из игроков провёл ночь с женщиной.
Девушек заметили утром, когда они покидали отель. Одна из посетительниц подала в суд на СМИ за клевету.
На следующий день после вечеринки Бразилия упустила победу над Венесуэлой, сыграв вничью. Игра завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, как Неймар отреагировал на ситуацию с фанатом, который бросил в него попкорн.