Соболев: с Кенией предстоит тяжёлый матч, но тем интереснее

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кении.

«Мы уже посмотрели Кению на теории, это достаточно обученная и хорошая команда. Нам предстоит тяжёлый матч, но тем интереснее», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.