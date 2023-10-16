Marca: «Реал» рассматривает возможность проведения прощального матча Бензема

Мадридский «Реал» может организовать прощальный матч для французского нападающего Карима Бензема.

По информации Marca, мадридский клуб собирается организовать товарищеский матч с «Аль-Иттихадом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу», чтобы отдать дань уважения Бензема.

Отмечается, что футболист сохранил тёплые отношения с руководством «Реала».

Напомним, что летом 2023-го француз на правах свободного агента покинул мадридский клуб и подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Он выступал за «Реал» с 2009 года.

Ранее Бензема высказал мнение по поводу военного конфликта между Израилем и Палестиной.